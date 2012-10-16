Сьогодні метро в Києві працюватиме на півгодини довше

У ніч із 16 на 17 жовтня столичне метро працюватиме на півгодини довше у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Чорногорії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен».

Крім того, з 20.00 до 21.00 станція «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід і вихід, а станція «Палац спорту» – на вихід. На час закриття поїзди курсуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Також через очікуване збільшення кількості пасажирів у зв’язку із матчем з 19.00 на Святошинсько-Броварській і Куренівсько-Червоноармійській, а з 20.30 і на Сирецько-Печерській лінії метро буде збільшено кількість поїздів.

При цьому на станціях «Палац спорту», «Площа Льва Толстого» та «Олімпійська» посилять штат чергового персоналу, буде встановлено відповідальних осіб для контролю за пасажиропотоками. Якщо ж після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме допустимі норми, черговим персоналом метрополітену можуть бути введені обмеження на вхід до зазначених станцій, йдеться в повідрмленні.

З метою підвищення контролю за дотриманням громадського порядку працівники міліції чергуватимуть у посиленому режимі на станціях «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».

КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів не порушувати громадський спокій в підземці під час проїзду та дотримуватись правил користування метро. У підприємстві наголошують, що вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів, тому просять поставитися з розумінням до ймовірних обмежень.