Придніпровська залізниця перевезла у приміському сполученні понад 14,4 млн. пасажирів

Придніпровська залізниця (ПрЗ) в січні-вересні 2012 року перевезла у приміському сполученні 14,384 млн пасажирів, зокрема 9,319 млн пасажирів платної категорії і 5,065 млн пільговиків.

Як повідомили УНІАН на ПрЗ, за січень-вересень 2012 року за пільгові перевезення за рахунок місцевих бюджетів дорозі відшкодовано 24,1 млн грн, або 57,3% фактичної суми витрат.

Крім того, у вересні 2012 року ПрЗ у приміському сполученні перевезла 1,59 млн пасажирів, зокрема 633,7 тис пасажирів пільгових категорій і 955,9 тис пасажирів платної категорії.

З місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у вересні ПрЗ одержала 2,6 млн грн компенсації — на 1,5 млн грн більше, ніж у вересні 2011 року.

Нагадаємо, за 6 місяців 2012 року Придніпровська залізниця одержала з місцевих бюджетів 14,3 млн грн компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій, що становить 56,4% суми, нарахованої за фактичне перевезення пільговиків приміськими електропоїздами.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» — одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більш як 227 млн тонн вантажів і понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.