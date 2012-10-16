Авіакомпанія Czech Airlines перевела рейси у новий термінал «D» «Борисполя»

Авіакомпанія Czech Airlines, яка виконує щоденні рейси за маршрутом Прага-Київ, з 13 жовтня перевела рейси у новий термінал «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Крім того, в аеропорту повідомили, що з 18 жовтня у новому терміналі почнуть обслуговувати пасажирів авіакомпанії Uzbekistan Airways, з 28 жовтня – з початком зимової навігації – у новий термінал планується перевести авіакомпанії KLM, Air France, Lufthansa, Austrian Airlines, Alitalia, «Аерофлот», Air Baltic, ELAL, Royal Jordanian Airlines.

Нині у терміналі «D» обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній British Airways, Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, «Росія».

VIP-сектор нового терміналу з 1 серпня 2012 року приймає VIP-пасажирів усіх авіакомпаній.

Інтервал руху шатл-басів (автобусів) між терміналами в аеропорту скорочено до 3 хвилин.

Нагадаємо, термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис кв. м, пропускна спроможність – 15 млн пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% у порівнянні з 2010 роком – до 8 млн. чоловік. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 3,834 млн чоловік, обробку вантажів – на 16%, до 16,351 тис тонн, обробку пошти – на 5%, до 2,7 тис. тонн.