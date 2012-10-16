У Києві маршрут автобуса №35 подовжено від станції метро «Славутич» до вулиці Ахматової

У Києві, на прохання мешканців масиву «Княжий затон», трасу руху автобусного маршруту № 35 подовжено від станції метро «Славутич» до вулиці Анни Ахматової. Так, автобусний маршрут пролягатиме через проспект Бажана, вулиці Урлівська, Княжий Затон, Анни Ахматової та Дніпровську набережну, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Після нововведень траса руху автобусного маршруту №35 подовжилась на 8 зупинок. Відтепер автобус курсуватиме за маршрутом: вул. Підлипка – вул. Маслівка – вул. Зарічна – просп. Бажана – Дніпровська набережна – вул. Анни Ахматової – вул. Урлівська – вул. Княжий Затон – Дніпровська набережна – просп. Бажана – вул. Зарічна – вул. Маслівка – вул. Підлипка.

Зауважимо, що у зв’язку з подовженням маршруту, час поїздки між кінцевими зупинками становитиме близько 20 хвилин, а інтервал руху між автобусами становитиме 25 хвилин.