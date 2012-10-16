Укртрансінспекція відкрила пункт видачі дозволів у Сумах

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) 12 жовтня відкрила пункт видачі дозволів на міжнародні автоперевезення у Сумах.

Згідно з інформацією офіційного сайту Укртрансінспекції, станом на 30 серпня в Україні працювало 14 пунктів видачі дозволів.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року дозвільні документи для здійснення перевезення пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні почала оформляти і видавати Укртрансінспекція замість держпідприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП).

На думку автоперевізників, кількість пунктів, які відкрила Укртрансінспекція, недостатня для забезпечення потреб ринку міжнародних автоперевезень.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення – це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізникові України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення видають уповноважені органи договірних сторін і вони є іноземними документами, які оформляються тільки в пунктах пропуску на державному кордоні за фактом прибуття українських автотранспортних засобів у пункт пропуску через державний кордон.

Цей дозвіл, на відміну від ліцензії, не дає права на здійснення певного виду господарської діяльності.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.