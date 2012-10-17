На Закарпатті перекинувся мікроавтобус: двоє людей загинули, четверо - госпіталізовані
09:38, 17 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
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У вівторок о 18.25 на Абранському перевалі Воловецького району Закарпаття (автошлях Київ–Чоп) мікроавтобус „Мерседес Спринтер” з шістьма пасажирами з’їхав у кювет і перекинувся.
Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло двоє осіб і ще четверо з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані. Водій не постраждав, повідомляє прес-служба МНС.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Закарпатській області.
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