Авіатранспорт збільшив перевезення вантажів на 17%, пасажирів - на 10%

Перевезення вантажів авіаційним транспортом України в січні-вересні 2012 року зросли на 17,3% порівняно з січнем-вереснем 2011 року - до 0,1 млн тонн.

Як повідомляє Державна служба статистики України, вантажооборот авіаційного транспорту у січні-вересні п.р. скоротився на 13,1% - до 240,8 млн т/км.

Також Держстат повідомляє, що авіаційні пасажирські перевезення в січні-вересні 2012 року зросли на 10,4% - до 6,4 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Авіатранспорт України в 2011 році збільшив транспортування вантажів на 3% - до 0,1 млн тонн. Пасажирські авіаційні перевезення в 2011 році виросли на 22,7% - до 7,5 млн пасажирів.

Перевезення вантажів авіаційним транспортом України в січні-серпні 2012 року зросли на 18% у порівнянні з січнем-серпнем 2011 року - до 0,1 млн тонн. Вантажооборот авіаційного транспорту у січні-серпні п.р. скоротився на 12,2% - до 215,8 млн т/км.