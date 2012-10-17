Підприємства транспорту скоротили вантажоперевезення на 3,4% - до 574 млн тонн

У січні-вересні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 574,4 млн тонн вантажів - на 3,4% менше, ніж у січні-вересні 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажооборот транспорту в січні-вересні ц.р. скоротився на 7% - до 293,737 млрд т/км.

Перевезення вантажів на залізничному транспорті за 9 місяців 2012 року збереглося на рівні 343,1 млн тонн.

Вантажооборот залізничного транспорту в січні-вересні ц.р. становив177,156 млрд т/км - 99,1% від рівня січня-вересня 2011 року.

Автотранспортні підприємства в січні-вересні 2012 р. збільшили перевезення вантажів на 2% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 132,2 млн тонн. Вантажооборот автомобільного транспорту виріс на 2,4% - до 28,9 млрд т/км.

Трубопровідний транспорт України скоротив транспортування вантажів на 17,9% - до 93,2 млн тонн. Зокрема, перекачування аміаку скоротилася на 1,8%, газу - на 15,3%, нафти - на 32,3%. Транзит газу скоротився на 19,7%, нафти - на 19,6%, аміаку - на 8,2%.

Вантажооборот трубопровідного транспорту знизився на 19,1% - до 83,276 млрд т/км.

Авіаційні підприємства України в січні-вересні 2012 року перевезли 100 тис. тонн вантажів - на 17,3% більше, ніж у січні-вересні 2011 року. Вантажооборот авіаційного транспорту скоротився на 13,1% - до 240,8 млн т/км.

Підприємства водного транспорту знизили перевезення вантажів на 18,3% - до 5,8 млн тонн. Вантажооборот водного транспорту України скоротився на 25% в порівнянні з січнем-вереснем 2011 р. - до 4,163 млрд т/км.

Нагадаємо, в січні-серпні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 509,9 млн тонн вантажів - на 3,4% менше, ніж у січні-серпні 2011 року. Вантажооборот транспорту в січні-серпні ц.р. скоротився на 7,2% - до 261,592 млрд т/км.

Довідка УНІАН. У 2011 році підприємства транспорту України перевезли 811,7 млн тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р. Вантажооборот транспорту в січні-грудні 2011 року виріс на 5,7% - до 426,4 млрд т/км .