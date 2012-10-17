Водний транспорт за 9 місяців скоротив пасажирські і вантажоперевезення на 18%

Підприємства морського та річкового транспорту України в січні-вересні 2012 року скоротили перевезення вантажів на 18,3% в порівнянні з січнем-вереснем 2011 року - до 5,8 млн тонн, перевезення пасажирів скоротилися на 17,8% - до 5,4 млн пасажирів.

Як повідомили в Державній службі статистики, вантажооборот водного транспорту скоротився на 25% - до 4,163 млрд т/км, пасажирооборот водного транспорту скоротився на 10,5% - до 73 млн пас./км.

Зокрема, зарубіжні вантажоперевезення за 9 місяців 2012 року скоротилися на 23,5%.

При цьому обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на морських і річкових промислових причалах у січні-вересні 2012 року виріс на 0,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 117,9 млн тонн.

Переробка експортних вантажів збільшилася на 18,3%, переробка імпортних вантажів скоротилася на 11,8%, транзитних - на 20,1%, внутрішнього сполучення - на 20,5%.

Кількість оброблених суден (закордонних і інфрахт) - скоротилося на 7% - до 11,2 тис. одиниць.

Перевезення пасажирів морським транспортом за 9 місяців 2012 року скоротилися на 15,5% в порівнянні з січнем-вереснем 2011 року. Підприємства Севастополя, які виконали 76,6% всіх пасажирських перевезень, знизили пасажирські перевезення на 19,8%.

Вондочас в січні-вересні 2012 року закордонні морські перевезення зросли на 25,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. Підприємства АР Крим, які виконують 98,5% зарубіжних морських пасажирських перевезень, збільшили пасажирські перевезення на 25,4%.

Довідка УНІАН. Підприємства морського та річкового транспорту України в 2011 році знизили перевезення вантажів на 10,7% в порівнянні з 2010 роком - до 9,9 млн тонн, вантажооборот водного транспорту знизився на 18,2% - до 7,365 млрд т/км. Перевезення пасажирів водним транспортом у 2011 році зросли на 5,2% - до 8 млн пасажирів, пасажирооборот знизився на 3,8% - до 91,7 млн ​​пас./км.

Підприємства морського та річкового транспорту України в січні-серпні 2012 року скоротили перевезення вантажів на 20,8% в порівнянні з січнем-липнем 2011 року - до 4,9 млн тонн, перевезення пасажирів скоротилися на 17,8% - до 4,7 млн пасажирів.