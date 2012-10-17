Підприємства транспорту знизили пасажирські перевезення на 3% - до 5 млрд осіб

У січні-вересні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 5,04 млрд пасажирів - на 3,1% менше, ніж у січні-вересні 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, пасажирооборот транспорту в січні-вересні ц.р. становив 101,129 млрд пас./км, що становить 99,1% від рівня січня-вересня 2011 року.

Перевезення пасажирів на залізничному транспорті з урахуванням перевезень міською електричкою за 9 місяців 2012 року збереглася на рівні 328 млн пасажирів. Пасажирооборот залізничного транспорту в січні-вересні 2012 року становив 38,584 млрд пас./км.

Відправлення пасажирів міською електричкою зросло в 15,6 раза.

Зокрема, відправлення пасажирів на Придніпровській залізниці зменшилося на 0,1%, на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) скоротилося на 4,3%, на Одеській залізниці (ОЗ) - на 2,3%, на Львівській залізниці (ЛЗ) - на 2,2%, на Донецькій залізниці (ДЗ) - на 1,8%, на Південній залізниці (ПЗ) - на 1%.

Автотранспортні підприємства в січні-вересні 2012 р. скоротили перевезення пасажирів на 5,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 2,562 млрд пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців скоротилися на 9,5%.

Авіаційні підприємства України в січні-вересні 2012 року перевезли 6,4 млн пасажирів - на 10,4% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.

Підприємства водного транспорту в січні-вересні 2012 року знизили перевезення пасажирів на 17,8% - до 5,4 млн пасажирів.

Перевезення пасажирів міським електротранспортом за 9 місяців становили 2,1 млрд пасажирів - на 0,2% менше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Транспортні підприємства України в 2011 році збільшили перевезення пасажирів на 1,9% в порівнянні з 2010 роком - до 6,973 млрд осіб, пасажирооборот зріс на 3,3% - до 134,3 млрд пас. / Км.

У січні-серпні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 4,456 млрд пасажирів - на 3,2% менше, ніж у січні-серпні 2011 року. Пасажирооборот транспорту в січні-серпні ц.р. становив 89,853 млрд пас./км, що становить 99,3% від рівня січня-серпня 2011 року.