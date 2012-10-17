Автотранспорт за 9 місяців збільшив вантажоперевезення на 2%, пасажирські - скоротив на 6%

Підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами - підприємцями, у січні-вересні 2012 року збільшили перевезення вантажів на 2% в порівнянні з січнем-вереснем 2011 року - до 132,2 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Вантажооборот автомобільного транспорту у січні-вересні 2012 року виріс на 2,4% в порівнянні з січнем-вереснем 2011 року - до 28,9 млрд т / км.

Крім того, Держстат повідомляє, що пасажирські перевезення автомобільним транспортом за 9 місяців 2012 року скоротилися на 5,8% в порівнянні з січнем-вереснем 2011 року - до 2,562 млрд пасажирів. При цьому перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб - підприємців знизилися на 9,5%.

Пасажирооборот автотранспорту за січень-вересень 2012 знизився на 1,6% - до 37,777 млрд пас./км.

Довідка УНІАН. Підприємства автомобільного транспорту України, з урахуванням перевезень фізичними особами - підприємцями, у 2011 році збільшили перевезення вантажів на 12,6% - до 178,3 млн тонн. Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у 2011 році скоротилися на 3,3% в порівнянні з 2010 роком - до 3,6 млрд пасажирів.