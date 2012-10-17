Турецька Pegasus Airlines розпочала виконувати рейси Львів-Стамбул

Турецька авіакомпанія-лоукостер Pegasus Airlines з 17 жовтня розпочинає регулярні рейси у напрямку Львів-Стамбул.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького, у зимовому розкладі авіакомпанія на цьому напрямку буде виконувати 3 рейси на тиждень, у літньому розкладі - 4 рейси на тиждень.

Польоти будуть виконувати на літаках Боїнг-737-800.

Нагадаємо, Pegasus Airlines - третя лоукост-авіакомпанія, що виконує рейси у Міжнародний аеропорт "Львів".

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Pegasus здійснює перельоти вже 20 років і є найвідомішою турецькою приватною авіакомпанією.

Авіапарк компанії Pegasus налічує 48 повітряних суден, у тому числі 40 авіалайнерів Boeing 737-800 і 2 авіалайнери Boeing 737-400. Ще 6 літаків належать дочірній компанії Izair.