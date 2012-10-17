Чистий прибуток корпорації Intel у третьому кварталі зріс на 5% - до 3 млрд дол.

Чистий прибуток корпорації Intel виріс у 3-му кварталі 2012 року порівняно з 2-м кварталом 2012 року на 5,1% і становить 3 млрд дол. (за системою GAAP). Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації Intel.

Виручка за звітний період порівняно з 2-м кварталом 2012 року не змінилася і становить 13,5 млрд дол., прибуток на акцію виріс на 7,4% і становить 0,58 дол. Операційний прибуток корпорації Intel за звітний період практично не виріс і становить 3,8 млрд дол.

У результаті операцій корпорація сформувала за звітний період дохід порядку 5,1 млрд дол. готівкою, виплатила дивіденди у розмірі 1,1 млрд дол. і витратила 1,2 млрд дол. на викуп своїх акцій.

У 4-му кварталі 2012 року корпорація планує отримати виручку у розмірі до 13,6 млрд дол. (плюс-мінус 500 млн дол.).

Довідка УНІАН. Intel - світовий лідер у розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів.

Чистий прибуток корпорації в 2011 році становив 12,9 млрд дол. (за системою GAAP), виручка - 54 млрд дол.