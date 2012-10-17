У Харкові відкрили сучасне депо для обслуговування швидкісних електропоїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і Південна залізниця (ПЗ) відкрили 17 жовтня у Харкові ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД) для обслуговування нових швидкісних електропоїздів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», Харківське РЕД - один з двох сучасних високотехнологічних центрів з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів, створених у пунктах огляду експресів.

На місці старої будівлі побудований високотехнологічний комплекс для якісного технічного обслуговування пасажирського рухомого складу зі своїми котельною, компресорною, трансформаторною підстанцією, вакуумно-насосною та пожежною станціями, тощо.

У Харківському РЕД реалізовано нову технологію огляду та технічного обслуговування - «трирівневий» огляд кожного поїзда.

В РЕД обслуговуються поїзди Skoda і Hyundai.

Крім того, РЕД забезпечує сучасні санітарно-побутові умови для персоналу.

Як повідомляв УНІАН, Харківське ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД) стане одним з двох центрів з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів, які створюються у пунктах огляду експресів.

Перший такий центр створено у депо станції Дарниця в Києві.

Нові центри (депо) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів якісно відрізняються від існуючих в Україні - поїзд оглядається одночасно на трьох рівнях.

Робота з облаштування РЕД була розпочата в 2011 році. Технічне обслуговування поїздів здійснюється в будівлі ремонтно-екіпірувального депо на 4-х коліях.