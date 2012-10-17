Колесніков розповів про нововведення на залізницях

Міністерство інфраструктури має намір ввести безконтактні залізничні квитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Міністр інфраструктури зауважив, що необхідність продажу залізничних квитків у безконтактній формі зумовлена ​​розвитком сучасних технологій і необхідністю боротьби зі спекулянтами.

Також, за словами Б.Колеснікова, для боротьби з перекупниками з початку роботи весняного розкладу руху поїздів планується ввести нові нормативи повернення коштів за невикористані квитки. Зокрема при поверненні квитка за менш ніж 3 години до відправлення поїзда планується повертати 50% його вартості, а після відправлення поїзда - тільки 10%.

Віце-прем'єр також закликав населення планувати свої поїздки заздалегідь.

"І хочу все-таки порекомендувати пасажирам, є звичайно екстрені випадки в житті будь-якої людини, коли йому потрібно виїхати терміново, але весь світ планує заздалегідь. І весь світ стежить за кожною знижечкою. Весь світ намагається заощадити на поїздках, тому про поїздку, щоб уникнути спекулянтів, потрібно подбати заздалегідь ", - зазначив Б.Колесніков.

Нагадаємо, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в жовтні завершити роботу з переходу на електронні пасажирські квитки.

Заплановано, що під час купівлі квитка через Інтернет з жовтня не потрібно буде роздруковувати квитки в касі а відразу ж сідати в поїзд.