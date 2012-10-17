«Укрзалізниця» планує скоротити час руху швидкісних поїздів «Интерсіті+» на всіх маршрутах

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») планує скоротити час руху швидкісних міжрегіональних електропоїздів «Український експрес» категорії «Інтерсіті+» на існуючих маршрутах на 15-25 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту Україна ("Укрзалізниця") Володимир Козак.

"Уже найближчим часом ми прискоримо кожний напрямок цього потягу від 15 до 25 хвилин", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наразі швидкісні міжрегіональні електропоїзди категорії «Інтерсіті+» курсують за експериментальним графіком. «Укрзалізниця» планувала після обкатки маршрутів почати роботу з скорочення часу перебування в дорозі, зокрема, за рахунок збільшення швидкості руху на ділянках, де вона становила до 120 км/годину.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує запустити «Український експрес» за маршрутом Київ-Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. По залізницях України під брендом «Український експрес» курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. по залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.