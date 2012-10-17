У Києві відкрито нову дорогу від залізничної платформи "Лівий берег" до Харківського шляхопроводу

У Києві відкрито нову автомобільну дорогу від залізничної платформи "Лівий берег" до Харківського шляхопроводу, яка є частиною проекту автодорожніх підходів до залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття дороги взяли участь прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Зокрема, нова автодорога має 4 смуги (по 2 смуги у кожному напрямі), ширина смуг - 3,75 м кожна, довжина дороги - близько 1,5 км.

Загальна вартість об'єкту - близько 150 млн грн.

Як повідомив УНІАН прес-центр Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), на даний час закінчуються роботи з будівництва залізничної естакади на розв'язці Видубичи, в комплекс споруд якої входить і автомобільний тунель для заїзду (виїзду) на автостанцію Видубичи.

Роботи з реконструкції Харківського шляхопроводу і будівництва з'їздів на Дніпровську набережну заплановані на 2013 рік.

До складу проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві і підходів до нього входять залізнично-автомобільний міст (дві колії і шість смуг автомобільного руху), залізничні естакади правобережного і лівобережного підходів, автодорожня розв'язка на перетині з Наддніпрянським шосе на правом березі, автодорожня розв'язка з Дніпровською набережною на лівому березі, автодорога уздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід у напрямі станції Дарниця з виїздом на вул. Привокзальну (з почерговим з'єднанням траси автодороги з вулицями Березняківська, Сортувальна і Здолбунівська), а також будівництво автовокзалу «Видубичи».

Під час будівництва мостового переходу і підходів до нього залізничники проклали і перенесли всі міські інженерні мережі (газопровід, водопровід, каналізацію, тепломережу, кабельні лінії). Ці роботи обійшлися в 480 млн грн.

Нагадаємо, будівництво було розпочато в липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість будівництва мостового переходу з підходами становить 9,157 млрд грн. З 2004 року виконано робіт на суму 7,258 млрд грн, з яких 1,948 млрд грн – кошти державного бюджету.

Залізничне сполучення через Дніпро новим мостовим переходу (рух двома залізничними коліями) був відкритий у вересні 2010 року. Проектна потужність залізничної складової мостового переходу - 182 пари поїздів на добу.

Автомобільний рух мостовим переходом з лівого на правий берег був відкритий у грудні 2010 року, в 2011 році були відкриті з'їзди з боку і у бік Кончі-Заспи, а також з боку моста Патона.

Загальна довжина моста - 1,066 км. Протяжність залізничних колій - 32,71 км.

Для реалізації повної проектної потужності залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві найближчим часом залізничники планують завершити будівництво розв'язки з Дніпровською набережною, а також здійснити реконструкцію Харківського шляхопроводу, що забезпечить пропускну спроможність у кількості 35 тисяч автомобілів на добу.