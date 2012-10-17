Мінінфраструктури обіцяє до 1 листопада підготувати транспорт і дороги до зими

Міністерство інфраструктури України планує до 1 листопада завершити підготовку транспортний-дорожнього комплексу до роботи в зимовий період, повідомляє прес-служба міністерства.

Зокрема, для забезпечення проїзду автодорогами державного і місцевого значення дорожні організації підготують більш як 7 тис. одиниць спеціальної автодорожньої техніки.

Для оперативного реагування на можливе ускладнення погодних умов (завірюхи, сніжні заноси, ожеледиця) планується забезпечити готовність чотирьох мобільних загонів, які укомплектовані потужною снігоприбиральною і снігоочищувальною технікою, особовим складом, необхідним запасом пально-мастильних матеріалів і продовольства.

На залізниці до роботи взимку буде підготовлено 180 одиниць тягового рухомого складу, більш як 5,5 тис. вантажних і 4200 пасажирських вагонів, близько 2500 км залізничної колії, понад 16 тисяч стрілочних переведень.

Уже повністю завершено ремонт вантажних вагонів, електровозів і електропоїздів, ведеться ремонт пасажирських вагонів і ремонт колії.

Для забезпечення льодової проводки в морських торгових портах передбачено підготувати буксири криголамного класу, плавзасоби портофлоту.

Також завершується ремонт підкранових колій і залізничних колій причалів, підготовка місць масових вантажно-розвантажувальних робіт, устаткування для розморожування замерзлих сипучих вантажів.

В аеропортах державного і комунального підпорядкування завершується підготовка спеціальних машин і аеродромних механізмів, спеціального устаткування, засобів механізації для технічного обслуговування повітряних суден, засобів радіотехнічного забезпечення. Також створюються необхідні запаси хімічних реагентів для боротьби з ожеледдю.

Довідка УНІАН. Підготовку підприємств транспортний-дорожнього комплексу і поштового зв'язку до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років було розпочато ще в травні. Вона проходить в три етапи: до 1 жовтня - підготовка відомчих об'єктів житлово-комунальної і соціальної сфери, до 15 жовтня - виробничих будівель і споруд та об'єктів енергетичного господарства, до 1 листопада - виконання специфічних заходів.