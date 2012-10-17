Придніпровська залізниця за 9 місяців заощадила енергоресурсів на 26 млн грн

Придніпровська залізниця (ПрЗ) у рамках реалізації Комплексної державної програми енергозбереження за 9 місяців 2012 року завдяки впровадженню енергоощадних заходів заощадила енергоресурсів на 25,758 млн грн.

Як повідомили УНІАН на ПрЗ, зокрема, дорога заощадила 1,449 млн тонн дизпального, 9,155 млн кВт/год. електроенергії, 20,9 тис куб. м природного газу, 89,2 тонни топкового мазуту, 351,3 Гкал теплової енергії. Серед заходів, які допомогли заощадити енергоносії, - модернізація дрезин, кранів та іншої спецтехніки шляхом заміни дизельних двигунів на економічніші, застосування в структурних підрозділах залізниці енергоощадних приладів освітлення; впровадження автоматизованого і автоматичного управління зовнішнім освітленням станцій, парків, пасажирських платформ, а також приладів обліку електроенергії; реконструкція котелень з оновленням застарілих газових котлоагрегатів; ремонт і наладка теплових мереж, зокрема заміна теплоізоляції на них.

Нагадаємо, що в структурі витрат основних видів енергоресурсів у залізничній галузі переважають електроенергія і дизельне пальне.