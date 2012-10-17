Придніпровська залізниця підготувала до зимових перевезень 1035 вагонів пасажирських потягів

Придніпровська залізниця підготувала до роботи в зимовий період 1035 вагонів пасажирських потягів далекого сполучення, з яких понад 700 - на високовольтному опалюванні.

Як повідомили УНІАН у ПрЗ, крім того, дорога підготувала до роботи в зимовий період 277 секцій електропоїздів приміського сполучення.

Нагадаємо, що норми зимового температурного режиму в пасажирських потягах у далекому сполученні становлять +18-22, у приміських - +11-13.

«Якщо температура нижча за ці показники, то пасажир має право звернутися до бригадира потяга з проханням перевести його в інший вагон, надати додаткову ковдру або зігріти чаєм», - розповів начальник відділу вокзалів ПрЗ Іван Леводянський.

Він також повідомив, що на кожному вокзалі і на багатьох станціях на території ПрЗ у Дніпропетровській, Запорізькій областях і АР Крим під час холодів планують встановлювати пункти обігріву, де кожен охочий зможе випити гарячого чаю або кави і зігрітися.

У сильні морози зігрітися чає городяни і пасажири залізниці зможуть не тільки у спеціалізованих пунктах обігріву, але й просто на вокзалах або станціях, де надаватимуть чайники, окріп, чай і цукор.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів і більш ніж 90 млн пасажирів.