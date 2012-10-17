ВОХР ОЗ за 9 місяців оштрафував за ходіння коліями 235 людей

За 9 місяців 2012 року працівники воєнізованої охорони Одеської залізниці (ОЗ) зафіксували 846 випадків ходіння коліями і притягли до адміністративної відповідальності, оштрафовали 235 порушників.

Як повідомляє ОЗ, крім того, працівники ВОХР ОЗ за 9 місяців розкрили 59 випадків крадіжок на загальну суму 70,134 тис грн і затримали 90 розкрадачів. За цими фактами порушено 40 кримінальних і 11 адміністративних справ.

Найбільше від зловмисників страждає колійне господарство залізниці - за 9 місяців поточного року тут трапилися 43 випадки розкрадання майна.

За 9 місяців 2012 року в ході проведених рейдів із перевірки приймальних пунктів брухту перевірено 191 пункт, 8 з яких було закрито.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.