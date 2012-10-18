В Донецьку у зв'язку з приїздом Януковича буде обмежено рух транспорту

У Донецьку у зв'язку з приїздом Президента України Віктора Януковича ДАІ попереджає водіїв про обмеження руху транспорту в центрі міста та автотрасою Донецьк – Єнакієво.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Донецької області.

«У четвер, 18 жовтня, у зв'язку з приїздом офіційних делегацій, кортежі яких прямуватимуть у супроводі патрульних автомобілів з включеними проблисковими маячками з аеропорту в центральну частину міста, протягом дня періодично обмежуватиметься рух транспорту на центральних вулицях Київського і Ворошиловського районів Донецька, а також на автодорозі Донецьк - Єнакієво і частково на центральних вулицях Єнакієвого», - сказано в повідомленні.

Також Державтоінспекція рекомендує сьогодні водіям «бути уважнішими за кермом, рухатися з безпечною швидкістю, суворо дотримуватися Правил дорожнього руху при здійсненні маневрів обгону, перестроюванні, проїзді перехресть, підпорядковуватися світловим і звуковим сигналам патрульних автомобілів, вимогам сигналів регулювальників, а також не паркувати транспорт у непередбачених місцях».

«Шановні водії! Коригуйте свій маршрут руху з урахуванням наданої інформації», - закликають у ДАІ.