Завершено будівельні роботи в центрі обслуговування електропоїздів ТПС «Дарниця»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») завершила будівельні роботи першої черги будівництва технічної пасажирської станції (ТПС) «Дарниця» для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів.

Як повідомив УНІАН технічний директор ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» Анатолій Січкар, наразі на ТПС ведеться монтаж обладнання провідних світових виробників, за допомогою якого здійснюватиметься підготовка електропоїздів до рейсу, зокрема, діагностика, екіпірування поїздів і заміна відпрацьованих деталей.

«Підготовку до роботи всього необхідного обладнання плануємо завершити до кінця 2012 року», - сказав він.

Наразі на станції вже здійснюється зовнішнє миття вагонів електропоїздів за допомогою сучасного вагономийного комплексу.

Миття та сушіння одного поїзда завдяки роботі вагономийного комплексу триває не більше 15 хвилин. Далі він прямує до цеху, де перевіряється робота систем життєдіяльності вузлів електропоїзда і приладів, що контролюють стан безпеки, програмного забезпечення, справність деталей.

За словами генерального директора «Укрзалізниці» Володимира Козака, при створенні ТПС для обслуговування нових електропоїздів був врахований кращий світовий досвід.

«Ми вперше створюємо сучасну базу для обслуговування нової техніки. Досвід запозичили у провідних країнах світу. Це зовсім інша технологія обслуговування, ніж в існуючих в Україні вагонних і локомотивних депо. Не кожна розвинена країна має таку сучасну станцію, наприклад, одне депо такого високотехнологічного рівня є в Росії і одне - в Фінляндії», - сказав він.

Одночасно з технічним оснащенням станції «Укрзалізниця» створює належні санітарно-побутові умови для персоналу, локомотивних і поїзних бригад, облаштовує їдальню, медичний пункт, душові і гардеробні кімнати, корпуси для відпочинку та навчання.

Також В. Козак повідомив, що проект другої черги ТПС передбачає будівництво цеху для проведення капітальних ремонтів.

Нагадаємо, сучасний високотехнологічний центр з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів 17 жовтня був відкритий у Харкові.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» створено в лютому 2012 року. Державне підприємство займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.