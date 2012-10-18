Південна залізниця планує в листопаді завершити реконструкцію станції Лозова

Південна залізниця (ПЗ) планує в листопаді 2012 року повністю завершити реконструкцію станції Лозова.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), на сьогоднішній день виконано 95% від загального обсягу робіт.

Реконструкцію станції Лозова було розпочато в 2008 році з вокзального комплексу.

У рамках підготовки швидкісного національного транспортного коридору Львів - Київ - Полтава - Донецьк до Євро-2012 на станції Лозова виконано роботи з реконструкції дороги, засобів сигналізації та зв'язку і контактної мережі. У повному обсязі виконано реконструкцію тягової підстанції. Завершено будівництво станції стикування постійного та змінного струму і побудовані нові пасажирські платформи. Також введено в дослідну експлуатацію пристрій електричної централізації Азовського, Севастопольського, Донецького і Середнього парків.

Крім того, в приміщенні чергових по станції розміщені чотири 40-дюймові монітори, на яких відбивається поїзна обстановка на станції в цілому, що дозволяє черговим по станції заздалегідь планувати необхідні маршрути.

Навчання з роботи на новому обладнанні пройшли і здали іспити 20 чергових по станції.

Довідка УНІАН. Станція Лозова складається з Донецького, Середнього, Азовського, Севастопольського та Ранжирного парків.

Станція за добу пропускає у всіх напрямках 8 швидкісних поїздів, 60 пасажирських поїздів і 25 приміських поїздів.

Рішення про реконструкцію станції Лозова було ухвалено 15 вересня 2011 р.