У терміналі «D» Борисполя до кінця жовтня відкриють duty-free

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації відкрити магазини безмитної торгівлі duty-free в новому терміналі «D».

Як повідомив УНІАН комерційний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Смотров, відкриття магазинів стає можливим завдяки завершенню Фондом держмайна конкурсу з оренди комерційних площ терміналу.

"Фонд державного майна завершив конкурси на оренду комерційних площ у терміналі «D». Найближчим часом будуть підписані договори на оренду. Плануємо до зимової навігації відкрити магазини", - сказав він.

Нагадаємо, зимова навігація починається з 28 жовтня.

З 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також установи громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту. Причиною закриття магазинів і кафе (ресторанів) стало проведення конкурсів і оформлення договорів оренди Фондом держмайна України, а також відкликання Державною митною службою дозволів на здійснення торгової діяльності в режимних зонах аеропорту.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб.

У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.