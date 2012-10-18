Wizz Air розпочне регулярні польоти з Донецька до Лондона

Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, планує орієнтовно з грудня 2012 року почати регулярні рейси з Донецька до Лондона.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Донецьк» ім. Сергія Прокоф'єва, в даний час ведуться переговори з Wizz Air.

В аеропорту не уточнили, яка саме авіакомпанія групи буде виконувати рейси на напрямку Лондон-Донецьк.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв'язку України, входить до групи компаній Wizz Air.

На сьогоднішній день флот авіакомпанії «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Базовий аеропорт - «Київ» (Жуляни).

У 2011 році авіакомпанія «Візз Ейр Україна» перевезла 570 тис. пасажирів.

Wizz Air є найбільшим лоукост авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. Авіакомпанія експлуатує 38 літаків Airbus A320 і здійснює пасажирські авіаперевезення з 15 баз у понад 70 напрямках в 27 країнах.