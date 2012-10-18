Залізниці України відремонтували майже 2,2 тис. км залізничних колій

Залізниці України за 9 місяців 2012 року відремонтували всіма видами ремонту близько 2,18 тис. км колій.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, з початку 2012 року залізниці модернізували 391,6 км колій, що становить 101% від планового завдання.

Капітальний ремонт був проведений на 532,6 км колій - на 5% більше плану, середній ремонт проведено на 605,2 км, комплексно-оздоровчий ремонт колій - на 650,2 км (102% плану).

Крім того, за 9 місяців 2012 року були замінені на нові 580 комплектів стрілкових переводень, що на 30% більше, ніж було заплановано, і відремонтовано 1134 комплекти.

Всього залізниці України в 2012 році планують модернізувати верхню будову 472 км колій, капітально відремонтувати 642,5 км, провести середній ремонт на 782 км колій і комплексно-оздоровчий ремонт - на 820 км.

Планується також замінити 684 комплекти стрілкових переведень на нові.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році «Укрзалізниця» планувала інтенсифікувати роботи з ремонту колій на напрямках, які не входять в швидкісний пасажирський коридор.

Довідка УНІАН. Потреба залізниць України в коштах на виконання капітальних ремонтів колій на сьогоднішній день становить 4,737 млрд грн, при цьому на 4680 км колій терміни капітального ремонту прострочені. Потреба в коштах на заміну стрілкових переведень становить 1,166 млрд грн, при цьому прострочено заміну 1600 стрілкових переведень.

Залізниці України для діагностики та контролю стану залізничних колій використовують колієвимірювальні вагони (15 шт.), вагони-дефектоскопи (13 шт.), автомотриси дефектоскопні (2 шт.), знімні рейкові дефектоскопи (1213 шт.), візки колієвимірювальні з реєстрацією параметрів (53 шт.).