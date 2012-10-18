В Івано-Франківську здійснив аварійну посадку навчально-тренувальний літак Л-39.

Як повідомив УНІАН підполковник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Тарас Грень сьогодні, 18 жовтня, об 11.00 під час виконання чергових тренувальних польотів у 114-й Івано-Франківській бригаді тактичної авіації навчально-тренувальний літак Л-39 з екіпажем у складі заступника командувача повітряного командування «захід» з авіації - начальника авіації полковника Олександра Кухаренка та майора Андрія Крота після виконання всіх завдань у повітрі, повертався на базу і в нього не випустилась ліва стійка шасі. Після кількох спроб виправити ситуацію екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на запасну ґрунтову смугу аеродрому без випуску шасі.

Завдяки умілим і чітким діям пілотів, ніхто з персоналу наземних служб аеродрому не постраждав. Також не була пошкоджена і основна злітна смуга аеродрому, яка крім військових літаків обслуговує ще і цивільні перевезення. Пілоти також не отримали ушкоджень.

На даний момент проводиться розслідування інциденту, як технічними службами так і відповідними юридичними органами.

Довідка УНІАН. Аеро L-39 «Альбатрос» (Aero L-39 Albatros) — чехословацький навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак. Літак призначався для заміни УТС Aero L-29 Delfin. Здійснив перший політ 4 листопада 1968 року. У 1972 році був вибраний основним навчально-тренувальним літаком країн-учасниць Організації Варшавського договору. Серійно вироблявся до 1999 року (побудовано 2868 літаків). Перебуває на озброєнні більш ніж 30 країн світу.