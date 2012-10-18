Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» відкриває новий рейс Одеса-Тбілісі

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» планує з листопада почати виконання регулярних рейсів за маршрутом Одеса-Тбілісі-Одеса.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Новий рейс буде виконуватися щотижня по неділях, виліт з Одеси о 09.00 за місцевим часом, з Тбілісі - о 15.05 за місцевим часом.

На даному маршруті будуть використовуватися нові сучасні літаки АТR-72-500.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогоднішній день флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТейр-Україна» виконує внутрішні рейси з Києва до Донецька, Львіва, Одеси, Сімферополя, Харкова, а також міжнародні рейси до Москви з Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганська, Миколаєва та чартерні рейси при співпраці з ТОВ «Anex Tour» з Києва до Анталії, Хургади, Шарм-ель-Шейху.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% в порівнянні з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр Україна» виконала 1770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.