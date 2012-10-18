Найбільший польський вантажоперевізник PLK Cargo вийшов на ринок Бельгії

Варшава. Найбільший у Польщі вантажоперевізник залізничним транспортом - компанія PLK Cargo отримала ліцензію на перевезення в Бельгії, яка стала для неї п'ятим закордонним ринком після Німеччини, Австрії, Чехії і Словаччини.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії PLK Cargo.

«Документ дозволяє самостійно займатися вантажоперевезеннями на залізничному транспорті Бельгії. Перші перевезення плануємо розпочати, найімовірніше, через кілька місяців», - відзначили в компанії.

PLK Cargo завдяки отриманій ліцензії зможе розширити географію своїх перевезень з ключових логістичних пунктів, зокрема, з портів Гамбурга, Бремерхавен і Антверпен.

Прес-служба відзначає постійне зростання вантажоперевезень компанії поза Польщею, зауваживши, що в першому півріччі їхній обсяг становив 1,13 млн тонн.

«Щодоби поза кордонами Польщі їздять близько 35 потягів. Ця цифра постійно зростає», - цитуються в повідомленні слова голови правління компанії Войчеха Бальчуна.

Серед товарів, які перевозить PLK Cargo для закордонних клієнтів, - вугілля, кокс, залізна руда, продукція зі сталі, доменний шлак, автомобілі та запчастини до них.

Прес-служба зазначає, що найбільше за кордонами Польщі компанія перевозить в Чехії, підкресливши, що вона також має намір отримати ліцензії на перевезення в Угорщині та Голландії.

«PKP Cargo ставить за мету збільшити закордонні перевезення до 2016 року до 8 млн тонн, а виручка від цієї діяльності повинна становити близько 60 млн доларів», - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Як повідомляв раніше УНІАН, PKP Cargo в першому півріччі 2012 року скоротила чистий прибуток на 3% - до близько 30 млн доларів при більш ніж 10% падінні виручки - до близько 670 млн доларів.

Довідка УНІАН. У минулому році PKP Cargo отримала рекордний за всю історію компанії прибуток у розмірі 75 млн доларів, що майже в 4 рази більше, ніж 2010 році, а її доходи збільшилися на близько 10% - до 1,6 млрд доларів.

PKP Cargo є лідером серед працюючих у Польщі вантажних залізничних перевізників, частка якого на ринку традиційно перевищує 50%.