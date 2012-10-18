Колесніков обіцяє представити проект наземного метро в Донецьку до 20 грудня

Віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков пообіцяв, що проект наземного метро в Донецьку буде представлено до 20 грудня цього року.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи в Донецьку на V Міжнародному інвестиційному саміті, який цього року присвячений питанням реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., зокрема покращенню інвестиційного клімату і створенню найбільш сприятливих умов для ведення бізнесу в державі.

«Сьогодні ми працюємо над проектом донецького, харківського і дніпропетровського метрополітенів. Проект донецького наземного метро буде представлено в Донецьку не пізніше 20 грудня», - заявив Б.Колесніков.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» в квітні цього року почала роботу над проектом Донецького метрополітену, який будуватиметься наземним способом. За словами Б.Колеснікова, реалізація проекту в Донецьку має початися не пізніше березня наступного року.