У Франції зріє скандал: Google хочуть зобов'язати платити податки на новинні статті

У Франції зріє сварка між інтернет-пошукачем Google і засобами масової інформації. У відповідь на пропозицію встановити податок на індексовані у віртуальному просторі новинні статті, американська компанія пригрозила взагалі виключити французькі ЗМІ з результатів пошуку.

Як повідомляє агентство Франс Прес, відповідне комюніке від імені Google було направлено в Міністерство інновацій та цифрової економіки Франції, яке виступило в ролі лобіста законопроекту. "Ми не можемо погодитися з подібною пропозицією, яке суперечить самій суті діяльності компанії і, як результат, спричинить відмову Google від згадки французьких сайтів", - йдеться в документі.

Французька влада вирішили перейняти приклад німецьких колег. У вересні уряд ФРН представил законопроект, за яким, у разі схвалення парламентом країни, Google повинен буде робити відрахування німецьким видавничим будинкам за згадування посилань на їхні статті в Інтернеті. Для законодавців по інший бік Рейну, по суті, мова йде "про елементарне визнання авторського права". У Парижі повністю розділяють цю точку зору.

У свою чергу керівництво американського інтернет-пошукача з подібним трактуванням категорично не згодне. "Ми даємо посилання на матеріали, які вже знаходяться у вільному доступі, - кажуть співробітники Google. - Це, якщо б водій таксі повинен був платити ресторану податок за те, що він привозить до нього клієнтів. Це просто абсурдно". До того ж, пояснюють вони, саме завдяки Google користувачі здійснюють до 4 млн запитів щодо сайтів французьких видавничих будинків, передає ІТАР-ТАРС.