Польська H.Cegielski-FPS поставить PKP Intercity 25 вагонів за 56,5 млн дол.

Варшава. Один з найбільших у Польщі пасажирських перевізників залізничним транспортом компанія PKP Intercity домовилася з польською фірмою H.Cegielski – Fabryka Pojazdуw Szynowych про постачання 25 нових пасажирських вагонів за 56,5 млн доларів (1USD=3,1PLN).

Про це УНІАН повідомила прес-служба PKP Intercity, відзначивши, що це найбільше замовлення на вагони з 2008 року.

H.Cegielski – FPS поставить перевізникові до 2014 року 4 типи вагонів, які зможуть використовуватися на швидкості 160 кілометрів на годину і будуть включені до складу потягів, що курсують трасою Вроцлав-Познань-Бидгощ-Гдиня.

"Вагони відзначатимуться сучасним внутрішнім оздобленням, зручними кріслами, діодовим освітленням, повною інформацією для пасажирів на внутрішніх моніторах, а також електронною системою резервування місць. Використання герметичних переходів між вагонами істотно знизить шум, поліпшить комфорт поїздки", - відзначила прес-служба.

Голова правління PKP Intercity Януш Малиновський, коментуючи угоду, сказав, що закупівля нових вагонів дасть змогу збільшити кількість пропонованих пасажирам місць на 1,5 тис, зауваживши, що зараз клієнти компанії щодня можуть купувати понад 60 тис. квитків на її потяги.

Згідно з повідомленням, H.Cegielski-FPS, історія якого починається у 1921 році, для виконання цього контракту візьме на роботу додатково 200 чоловік.

Прес-служба нагадала, що PKP Intercity реалізує інвестиції в оновлення рухомого складу на суму 580 млн євро, частину з яких в рамках допомоги Польщі надає Європейський Союз, до якого країна приєдналася в 2004 році.

Минулого року, згідно з повідомленням, компанія відремонтувала майже 900 вагонів і 60 локомотивів, а в цьому планує збільшити цей показник до понад тисячі вагонів і 150 локомотивів.

До 2016 року компанія сподівається мати у своєму розпорядженні 2 тисячі вагонів, зокрема 300 спеціальних вагонів, а також 320 локомотивів і 20 потягів HS RST.

Довідка УНІАН. Минулого року PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами і за кордоном, перевезла 36,6 млн. пасажирів, що становило близько 14% усіх перевезених пасажирів у 38-мільйонній Польщі.

Головний конкурент PKP Intercity - компанія Przewozy Regionalne, яка спеціалізується на регіональних сполученнях, минулого року перевезла майже 110 млн. пасажирів, зайнявши перше місце на ринку пасажирських перевезень з часткою 41,5%.