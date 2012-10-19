Прибуток Microsoft впав на 22% - до 4,5 млрд дол. на очікуваннях виходу Windows8

Прибуток американської Microsoft впав на 22% - до 4,47 млрд дол. у першому кварталі фінансового року, що завершився 30 вересня.

Зниження прибутку компанія пояснює падінням продажів програмного забезпечення у зв'язку з очікуваним виходом нової системи Windows 8.

Крім того, на показники тисне боргова криза у Європі.

Виручка впала на 8% - до 16 млн дол.

Акції Microsoft обвалилися на 3% відразу після публікації звітності, але згодом трохи додали в ціні, досягши $29,04 на закритті торгів, передає Газета.RU з посиланням на Associated Press.