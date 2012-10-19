«Укравтодор» залучить 100 млн дол. у російського банку “Санкт-Петербург” під держгарантії

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») залучить під державні гарантії кредит у розмірі 100 млн доларів у ВАТ “Банк “Санкт-Петербург” (РФ).

Як повідомляється на сайті держзакупівель, вартість кредиту становить 30,827 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.

«Укравтодор» за підсумками 2011 року збільшив введення в експлуатацію відремонтованих і новозбудованих доріг більш ніж удвічі — до 2 тис км.

ВАТ «Банк «Санкт-Петербург» - один з найбільших регіональних банків Росії, заснований у 1990 році. Банк провадить свою діяльність на території Санкт-Петербурга, Ленінградської області, Москви, Калінінграда і Нижнього Новгорода.