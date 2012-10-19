Польська PKP Intercity з 25 жовтня запускає новий квиток для поїздок Варшавою

Варшава. Один з найбільших у Польщі залізничних пасажирських перевізників PKP Intercity спільно з управлінням міського транспорту Варшави ZTM з 25 жовтня запустить у продаж новий квиток для поїздок всіма видами транспорту у столиці Польщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі PKP Intercity.

Новий квиток "Bilet warszawski IC" продаватиметься на потяги, що курсують до столиці Польщі, і з ним же можна буде їхати міським транспортом впродовж однієї години в рамках першої зони, що охоплює майже всю Варшаву.

"У день поїздки на вокзалі або дорогою не доведеться шукати автоматичні квиткомати чи кіоски, щоб купити квиток ZTM, а можна відразу сісти у потрібний автобус, трамвай, метро чи приміський потяг SKM. Пасажирові потрібно буде тільки вписати на квитку час початку поїздки", - відзначила прес-служба.

У вартість "Варшавського квитка" буде включено поїздку до столиці Польщі і фіксовану оплата за проїзд у міському транспорті.

Прес-служба компанії відзначила, що 1,5 тис автобусів, 400 трамваїв, 30 потягів метро і 19 приміських потягів, що курсують у столиці, щодня перевозять близько 3 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі створив компанію PKP Intercity у рамках реструктуризації залізничного транспорту країни в 2001 році. У 2008 році в рамках підготовки до приватизації компанію трансформовано в акціонерне товариство, яке поки що залишається під контролем держави.

Компанія, на яку працює близько 8 тис чоловік, щодня керує 350 пасажирськими поїздами, що курсують між найбільшими містами Польщі, а також за кордоном.

У 2011 році PKP Intercity перевезла 36,6 млн пасажирів, що становить близько 14% усіх перевезених пасажирів Польщі.