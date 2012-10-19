У МВС запевняють, що номерні знаки на автомобілі дорожчати не будуть

У Міністерстві внутрішніх справ України запевняють, що вартість номерних знаків на транспортні засоби була встановлена у 2009 році і найближчим часом не збільшуватиметься.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України з посиланням на інформацію Департаменту матеріального забезпечення МВС.

"МВС за результатами проведених тендерних процедур упродовж останніх п’яти років здійснює закупівлю номерних знаків у КНВО "Форт" за цінами, що не змінювались як мінімум з 2009 року. Для забезпечення підрозділів ДАІ зазначеними номерними знаками до кінця цього року з КНВО "Форт" МВС України укладено договір від 28.09.2012 № 332, на загальну суму 38 994 750,00 грн. Згідно з цим договором вартість номерних знаків на авто становить 135 грн. за комплект (дві одиниці), а не як помилково повідомлялося у публікаціях – лише за одиницю", - йдеться у повідомленні.