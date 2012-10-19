УЗ забезпечила безкоштовним медстрахуванням 141 тис. ветеранів-залізничників

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») з початку 2012 року забезпечила безкоштовним медичним страхуванням понад 141 тис. ветеранів галузі та інвалідів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», крім того, 8,5 тис. ветеранів отримали медичну допомогу - операції і лікування, 1,5 тис. осіб на пільгових умовах і безкоштовно отримали побутове паливо.

Допомога та підтримка ветеранів-залізничників передбачена Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою.

«Не секрет, що багато підприємств в період розпаду СРСР зникли, інші відмовилися від фінансово обтяжливою соціальної сфери. «Укрзалізниця», незважаючи на різкі геополітичні зміни, зміну економічних умов діяльності, продовжує підтримувати своїх пенсіонерів і ветеранів війни та праці», - зазначив голова Асоціації ветеранів війни та праці залізничного транспорту України Анатолій Сидоренко.

Крім того, залізниці України створюють комфортні умови перебування та безперешкодного пересування на вокзалах і станціях для ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни. Їм надається допомога при посадці, висадці і проїзді в поїздах. У всіх квиткових касах залізниць передбачено першочергове обслуговування зазначеної категорії пасажирів. На позакласних вокзалах та вокзалах першого класу функціонують спеціалізовані каси попереднього і добового продажу проїзних документів. Окремо відведені зали для ветеранів та інвалідів війни, або місця в залах підвищеної комфортності, якими вони користуються безкоштовно. Користування туалетами для ветеранів та інвалідів війни також безкоштовне.

При подорожі в пасажирських поїздах внутрішнього і міждержавного сполучення формування залізниць України ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни безкоштовно надається постільна білизна та чай. Так за 8 місяців 2012 року ветеранам, інвалідам Великої Вітчизняної війни було видано 39,9 тис. комплектів постільної білизни.

На вокзалах вузлових станцій залізниць створені групи надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями та призначені відповідальні працівники за організацію їх роботи.

Довідка УНІАН. Залізнична галузь налічує понад 233 тис. пенсіонерів, ветеранів війни та праці. З них - 7,1 тис. учасників бойових дій, 34,2 тис. учасників Великої Вітчизняної війни.

Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов'язкові для врахування при укладанні колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.