Південна залізниця відкриє 20 жовтня реконструйований вокзал станції Ізюм

Південна залізниця (ПЗ) 20 жовтня відкриє після реконструкції залізничний вокзал на станції Ізюм.

Як повідомили УНІАН у ПЗ, на залізничному вокзалі Ізюма виконано повне перепланування внутрішніх приміщень, при цьому архітектурний вигляд будинку, який було побудовано в 1950 році, збережено.

У ході реконструкції були оновлено всі станційні об'єкти, а також колії, системи електропостачання та проведено благоустрій привокзальної території.

В ході реконструкції використані новітні ефективні енергозберігаючі технології, які дозволять заощадити видатки на опалення.

Для зручності пасажирів оснащені два зали очікування, один з них - VIP-зал підвищеної комфортності, облаштовані приміщення для людей з обмеженими фізичними можливостями та кімната матері і дитини з окремими санвузлом та душовою кабінкою. Крім того, передбачена кімната відпочинку для пасажирів далекого прямування.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн.

У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.