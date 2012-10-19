Донецька залізниця 22 жовтня відкриє після реконструкції вокзал станції Слов'янськ

Донецька залізниця 22 жовтня відкриє після масштабної реконструкції вокзальний комплекс станції Слов'янськ.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн.

У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.