Донецька залізниця 22 жовтня відкриє після реконструкції вокзал станції Слов'янськ
16:42, 19 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
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Донецька залізниця 22 жовтня відкриє після масштабної реконструкції вокзальний комплекс станції Слов'янськ.
Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).
Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн.
У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.
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