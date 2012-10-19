У Києві на 20 жовтня змінено режим роботи станцій метро "Палац спорту" та "Олімпійська"

У зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) - «Металіст» (Харків) 20 жовтня 2012 р. та з метою забезпечення перевезення уболівальників, змінюється режим роботи станцій метро «Олімпійська» та «Палац спорту».

Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», завтра з 18.30 до 19.30 станція "Олімпійська" буде зачинена для пасажирів на вхід і вихід, а станція "Палац спорту" - на вихід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

В разі необхідності, можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Після закінчення футбольного матчу, для забезпечення перевезення уболівальників, на Куренівсько-Червоноармійській лінії з 21.30 до 22.15 буде збільшено кількість поїздів.