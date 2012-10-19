Одеська залізниця збільшила видатки на виконання зобов'язань колективного договору

Одеська залізниця (ОЗ) за 8 місяців 2012 року збільшила видатки на виконання зобов'язань колективного договору на 120 млн грн в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Як повідомив УНІАН начальник служби кадрової та соціальної політики ОЗ Юрій Гоголенко, робота адміністрації залізниці протягом звітного періоду була спрямована на пошуки нових підходів до забезпечення безперебійного перевізного процесу та стабілізації фінансово-економічної діяльності, від якої залежить реалізація зобов'язань щодо соціального захисту залізничників та пенсіонерів, матеріальне становище працівників та фінансовий результат роботи залізниці.

Вперше колективний договір між керівництвом Одеської залізниці та профспілкою був підписаний в 2002 році.

Нагадаємо, ОЗ заявляла про намір випустити єврооблігації на 125 млн доларів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% у порівнянні з 2010 роком - до 169,1 млн грн.