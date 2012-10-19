Держдума РФ ратифікувала угоду з Україною про спільний контроль на кордоні

Москва. Держдума Росії ратифікувала Угоду між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському кордоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за ратифікацію угоди проголосували 444 депутати.

На пленарному засіданні документ представив заступник директора - керівник Прикордонної служби ФСБ Володимир Пронічев. Він відзначив, що угода, підписана 18 жовтня 2011 року в Донецьку, спрямована на підвищення ефективності роботи пунктів пропуску через російсько-український кордон, скорочення часу, необхідного для проведення контролю, «спрощення формальностей» і створення комфортних умов для перетину кордону.

За його словами, час проходження українсько-російського кордону буде скорочено в 2-3 рази.

«На окремих напрямах, враховуючи вже можливості пунктів пропуску, скорочується в два, а в деяких випадках і в три рази, тому що ми скорочуємо тимчасові показники переміщення від одного пункту пропуску до іншого. І приймаюча сторона здійснює пропуск спільний. Достатньо буде одного контролю», - сказав В.Пронічев.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 13 січня 2012 року ратифікувала Угоду між урядом РФ і Кабміном України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні. Угодою передбачено, що спільний контроль здійснюється в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через кордон, а також може здійснюватися під час руху пасажирських поїздів між залізничними пунктами пропуску через кордон. Контроль в першу чергу здійснюють контрольні органи держави виїзду. Контрольні органи держави в'їзду можуть почати контроль тільки після того, як контрольні органи держави виїзду повідомлять про закінчення контролю. Ця вимога діє також у випадку, якщо контрольні органи держави виїзду не здійснювали контроль. Положення законодавства держави виїзду, пов'язані зі здійсненням контролю, перестають діяти з моменту, якщо співробітники його органів повідомили про закінчення контролю. Відповідно до угоди, після початку контролю контрольними органами держави в'їзду контрольні органи держави виїзду мають право здійснити повторний контроль тільки у разі згоди контрольних органів держави в'їзду. Співробітники контрольних органів держави однієї сторони, що здійснюють контроль на території держави іншої сторони, у разі виявлення правопорушення, здійсненого громадянином держави сторони, на території якої здійснюється контроль, проводять необхідне оформлення правопорушення. Також угодою передбачено, що контрольні органи держави виїзду зобов'язані прийняти назад особу, якій контрольні органи держави в'їзду відмовили в пропуску на територію своєї держави. Контрольні органи держави виїзду не мають права відмовитися від прийому і зворотного ввезення товару, в пропуску якого було відмовлено контрольними органами держави в'їзду.