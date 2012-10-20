Прокуратура перевіряє своєчасність виплати зарплати київським метробудівцям

Прокуратура Голосіївського району столиці зобов’язала перевірити своєчасність виплати зарплати у «Київметробуді».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі районної прокуратури.

Як йдеться у повідомленні, про те, що метробудівцям не виплачується заробітна плата, стало відомо в ході перевірки виконання адміністрацією ПАТ «Київметробуд» вимог законодавства про охорону праці у зв’язку із загибеллю працівника на будівництві станції метро «Іподром».

Тому прокуратура району зобов’язала Територіальну інспекцію праці надати висновки щодо забезпечення на підприємстві конституційних прав громадян на оплату праці.

Як повідомлялося, під час будівництва станції метро «Іподром» на пр. Глушкова, 1, загинув працівник ПАТ «Київметробуд», котрий упав з дерев’яного помосту головою на рейки.

Прокуратура зобов’язала Територіальну інспекцію Держгірпромнагляду України перевірити виконання вимог законодавства про охорону праці під час будівництва станції метро «Іподром».