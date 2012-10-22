Сильний туман другу добу блокує авіарух у Польщі

Сильний туман другий день поспіль практично заблокував авіаційний рух у Польщі, де масово скасувують та переносять як закордонні, так і місцеві рейси.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, сьогодні вранці не працює навіть обладнаний спеціальною системою ILS, яка дозволяє сідати літакам під час туману, найбільший аеропорт країни - імені Фредерика Шопена у Варшаві.

Керівництво цього аеропорту, який обслуговує понад 40% авіаруху у Польщі, поки не приймало офіційного рішення про закриття та сподівається на покращення погоди у найближчі кілька годин. Телеканал TVN24 зауважує, що встановлена тут система ILS має другу категорію, що дозволяє приземлятися літакам при видимості щонайменше 400 м, а вона зараз становить 300 м.

Проблеми через туман мають також аеропорт для дешевих авіаліній під Варшавою "Модлін" та аеропорти в інших містах Польщі.

За даними польських ЗМІ, через туман був змушений скасувати поїздку до Познані Президент Польщі Броніслав Коморовський.