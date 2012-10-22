«Укртранслізинг» за 9 місяців збільшив чистий прибуток на 28%

ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» за січень-вересень 2012 року збільшило чистий прибуток на 28,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 173,971 млн грн.

Як повідомили УНІАН у компанії, за 6 місяців 2012 року «Укртранслізинг» заплатив більш як 6 млн грн податку на прибуток, у третьому кварталі – близько 3 млн грн.

Нагадаємо, в 2011 році за рахунок власних коштів компанія здійснила поставки двох електровозів ВЛ-11/6М і однієї щебенеочисної машини RM-80 для Придніпровської (ПрЗ) і Південної залізниць (ПЗ).

Як відзначив генеральний директор компанії Петро Татарець, поточна діяльність компанії, як у напрямі лізингу залізничної техніки, так і в рамках програм автолізингу і лізингу комп'ютерної техніки, дозволяє показувати позитивну динаміку зростання бізнесу.

У планах компанії на найближчий час – розробка і реалізація нових проектів лізингу залізничної і сільськогосподарської техніки, а також активна робота з підвищення платіжної дисципліни клієнтів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» – найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної і сільськогосподарської техніки.

Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» – 49,9584% акцій, Фонд державного майна України – 44,36% акцій, корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» – 2,3267 % акцій, а також фізичні особи.

За підсумками 2011 року «Укртранслізинг» збільшив чистий прибуток на 34,5% у порівнянні з 2010 роком – до 27 млн грн.