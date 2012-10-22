Україна і Росія створять пункт прикордонного пропуску для поромного сполучення

Кабінет міністрів України схвалив проект Протоколу між Кабміном і урядом Російської Федерації про внесення змін до міжурядової угоди про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, протокол пропонує визначити для здійснення спільного контролю пункт пропуску для поромного сполучення.

На сьогоднішній день угода передбачає спільний контроль лише в автомобільних і залізничних пунктах пропуску, а також визначає можливість здійснення такого контролю під час руху пасажирських поїздів.

Разом з тим, здійснення спільного контролю в пункті пропуску для поромного сполучення (Крим-Кубань), який функціонує відповідно до Угоди про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року, не передбачається.

На підписання протоколу уповноважений голова Державної прикордонної служби України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд РФ схвалив угоду про спільний контроль на українсько-російському кордоні