Вокзал Краматорська буде модернізовано в 2013 році

Вокзал міста Краматорськ (Донецька область) буде модернізовано в 2013 році.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це повідомив у понеділок, 22 жовтня, на відкритті реконструйованого вокзального комплексу Слов'янськ (Донецька обл.) віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Ми переговорили з губернатором і поставимо вокзал Краматорська у план модернізації на першу половину 2013 року», - відзначив він.

Нагадаємо, пропускна спроможність вокзалу в Слов'янську після реконструкції зросте до 10,2 тис чоловік на добу, з них близько 3,7 тис. - пасажири далекого сполучення і 6,5 тис - пасажири приміського сполучення.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році залізниці України спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн. грн.

У 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.