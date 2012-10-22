«Лабораторія Касперського» запатентувала технологію захисту даних у зараженій системі

«Лабораторія Касперського» одержала у Росії патент, який описує технологію захисту програм і оброблюваних ними даних під час роботи на зараженому комп'ютері. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Лабораторії Касперського».

Згідно з повідомленням, у ситуації, коли шкідливий об'єкт уже проник в операційну систему, розроблене фахівцями компанії рішення забезпечує ізоляцію певного додатку від зараженого середовища.

За даними компанії, щодня на світ з'являється близько 125 тисяч шкідливих програм, призначених для зараження системи і перехоплення даних. Запатентована «Лабораторією Касперського» технологія запобігає перехопленню даних під час їх обробки в клієнтському додатку, наприклад, у браузері, поміщаючи використовувану програму в безпечне віртуальне середовище і тим самим захищаючи від невідомих шкідливих додатків, які можуть працювати в операційній системі. Для цього технологія використовує перехоплення запитів до реєстру, файлової системи і компонентів операційної системи, перевіряє їх і в разі потреби забезпечує віртуалізацію запитуваних об'єктів. За рахунок віртуалізації дані, що зберігаються програмою, стають недоступними для шкідливої програми. Після закінчення роботи додатку, що захищається, користувач може видалити історію внесених програмою змін або, якщо не було виявлено ніяких слідів шкідливої активності, перенести дані з віртуального середовища в реальне.

На сьогоднішній день «Лабораторія Касперського» одержала більш як 60 російських патентів. Усього в портфелі компанії понад 120 патентів, виданих патентними відомствами США, Росії, Китаю і Європи.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакреських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка компанії перевищила 612 млн дол.