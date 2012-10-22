Приватні компанії можуть зацікавитися пасажирськими залізничними перевезеннями через 5-6 років

Приватні компанії зможуть зацікавитися залізничними пасажирськими перевезеннями через 5-6 років - після модернізації українських залізниць.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це у понеділок, 22 жовтня, під час відкриття оновленого вокзального комплексу Слов'янськ (Донецька обл.) повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Думаю, через 5-6 років, коли будуть модернізовані залізниці, тоді можна буде говорити, що приватні компанії можуть перевозити пасажирів», - сказав він.

За словами Б.Колеснікова, на сьогоднішній день пасажирські залізничні перевезення є збитковими, тому «залучити інвесторів до цього виду перевезень на сьогодні, швидше за все, не вдасться».

Нагадаємо, основи реформування залізничного транспорту були закладені в «Концепції державної програми реформування залізничного транспорту», схваленої Кабінетом міністрів України в грудні 2006 року.

У жовтні 2011 року уряд затвердив Державну цільову програму реформування галузі, розраховану на 10 років.

Реформування залізничного транспорту здійснюється на підставі рекомендацій і вимог Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і під їх постійним моніторингом.

Реформа залізничного транспорту України триватиме 7 років і буде повністю завершена до 2019 року.

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.